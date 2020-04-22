SON DAKİKA: ABD'den ürküten coronavirüs uyarısı: İlkinden kötü olabilir!

ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZLERİ DİREKTÖRÜ REDFİELD'DEN AÇIKLAMA

ABD'de vaka ve ölüm sayıları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. ABD şu anda coronavirüsün en fazla tahribata yol açtığı ülke konumunda. Ülkede ikinci bir dalganın yaşanmasından endişe duyuluyor.

Redfield, Washington Post gazetesine Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Virüsün gelecek kış ülkemizdeki saldırısının, şu anda yaşadığımızdan bizatihi çok daha zorlu olma ihtimali var." diyen Redfield, ABD'li yetkililere yönelik de uyarılarını dile getirdi.