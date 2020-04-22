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SON DAKİKA: 'den ürküten uyarısı: İlkinden kötü olabilir!

'de korkunç sayılara gelmiş durumda. Başta olmak üzere birkaç eyalette vaka sayıları ciddi boyutlara ulaştı. ABD'de korkutan bir diğer senaryo ise ikinci bir dalganın yaşanması. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ikinci dalgasının, ilkinden daha kötü olabileceği uyarısı yaptı. İşte ABD'de son dakika coronavirüs gelişmeleri...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 15:40 ABONE OL
SON DAKİKA: ABD'den ürküten coronavirüs uyarısı: İlkinden kötü olabilir!

HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZLERİ DİREKTÖRÜ REDFİELD'DEN AÇIKLAMA

ABD'de vaka ve ölüm sayıları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. ABD şu anda coronavirüsün en fazla tahribata yol açtığı ülke konumunda. Ülkede ikinci bir dalganın yaşanmasından endişe duyuluyor.

Redfield, Washington Post gazetesine Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Virüsün gelecek kış ülkemizdeki saldırısının, şu anda yaşadığımızdan bizatihi çok daha zorlu olma ihtimali var." diyen Redfield, ABD'li yetkililere yönelik de uyarılarını dile getirdi.

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SON DAKİKA: ABD'den ürküten coronavirüs uyarısı: İlkinden kötü olabilir!
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