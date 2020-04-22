Son dakika: Financal Times'dan korkutan iddia! İngiltere'de coronavirüsten ölenlerin sayısı 40 binden fazla olabilir

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Son dakika: Financal Times'dan korkutan iddia! 'de coronavirüsten ölenlerin sayısı 40 binden fazla olabilir

'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini geçerken 'dan şoke eden bir iddia geldi. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs salgını sırasında İngiltere'de resmi açıklamaların 2 katı kadar kişinin hayatını kaybetmiş olacağı iddia edildi. İngiltere'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için yalnızca hastanedeki verilder kayıt atlına alındığı huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 500'ü bulmuş olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca kendi evinde ölenler toplam rakamlara dahil edilmiyor

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 16:15 ABONE OL

İngiltere'den gelen son dakika haber şoke etti. Financial Times'da yer alan habere göre İngiltere'de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 binden fazla olabilir. İşte Financial Times'da yer alan haberin detayları...

RESMİ RAKAMLARIN 2 KATI OLABİLİR

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şimdiye kadar 41 binden fazla kişinin ölmüş olabileceği iddia edildi.

Financial Times gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgını sırasında ülkede 17 bin 337 olan resmi sayının 2 katından fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunuldu.

Tahminin, Ulusal İstatistik Kurumunun (ONS) verilerine dayandığı kaydedilen haberde, 3-10 Nisan haftasında bu sene 18 bin 516 kişinin öldüğü, oysa bu döneme ilişkin son 5 yılın ortalamasının ise 10 bin 520 olduğu belirtildi.

Bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya yer verilen haberde, "21 Nisan'a kadar İngiltere'deki (Kovid-19 kaynaklı) ölümler, ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102'dir." ifadesi kullanıldı.

SADECE HASTANELERDEKİ VERİLER DİKKATE ALINIYOR

İngiltere'de günlük olarak açıklanan verilerde sadece hastanedeki ölümler esas alınıyor ancak huzurevi işletmecileri, bu yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca kendi evlerinde ölenler de toplam rakama dahil edilmiyor.

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Son dakika: Financal Times'dan korkutan iddia! İngiltere'de coronavirüsten ölenlerin sayısı 40 binden fazla olabilir
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