Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD'de coronavirüs salgınındaki gerçek resmi açıklamalardan çok farklı çıktı!

Son dakika haberi: 'de coronavirüs salgınındaki gerçek resmi açıklamalardan çok farklı çıktı!

Dünyada coronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan 'de coronavirüs kaynaklı ilk ölüm resmi açıklamalardan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; 'da 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 12:48 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de coronavirüs salgınındaki gerçek resmi açıklamalardan çok farklı çıktı!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin yapılan resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, California'da 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD'de Kovid- 19 kaynaklı ilk ölümün 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.

Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olmuştu.

ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California'da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 1282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Son dakika haberi: ABD çaresiz! Ölü sayısı 45 bini geçti! Seyyar morglar kuruldu

Son dakika haberi: Coronavirüs salgınında son durum! İşte Türkiye ve dünyada vaka sayıları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD'de coronavirüs salgınındaki gerçek resmi açıklamalardan çok farklı çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA