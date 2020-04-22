Son Dakika Haberi: İngiltere'de corona virüsü yenen kadın yoğun bakım ünitesinde yaşananları anlattı!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, tedavi sürecinde hastanelerde yaşanan dehşet verici olaylar ile ilgili de detaylar ortaya çıkıyor. Bu salgından en çok etkilenen ve tıbbi malzeme ve tesis konusunda sorun yaşayan ülkelerden birisi de İngiltere... Kovid-19 ile boğuşan İngiltere'nin Hastings kentinde Ruth Andrew (36) adlı kadın 17 Mart tarihinde koronaya yakalanarak, hastaneye kaldırıldı. Solunum yetmezliği nedeniyle ventilatöre bağlanan Andrew, 6 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. 6 günlük hastalık mücadelesi sonraKoronavirüs salgınıyla 6 gün komada savaşan Andrew taburcu edildi. Adrew,Andrew hastanede yaşanan can pazarını canlı yayında anlattı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ CESETLERLE DOLUYDU

Andrew, "Hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bazıları yorgunluktan bayılacak haldeydiler. Ancak hiçbir zaman şikayet etmediler. Onlar sadece tıbbi yardım sağlamıyorlar, aynı zamanda insanı yardım sağlıyorlar" dedi. Etrafında virüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaları gördüğünü söyleyen Andrew, "Hemşirelere 'Sırada ben mi varım?' diye sordum" ifadelerini kullandı.

İşte, iyileşen hastanın yaptığı kan donduran açıklamalar...