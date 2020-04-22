Son dakika haberi: Trump tavsiye etmişti! Hidroksiklorokin koronavirüste etkili mi?

ABD Başkanı Donald Trump' koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirmişti. Edinilen son dakika habere göre; "Hidroksiklorokin" sıtma ilacının salgına karşı etkisinin olmadığı yapılan bilimsel bir araştırmayla ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımcı olmadığı ortaya çıktı.