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Son dakika haberi: Trump tavsiye etmişti! Hidroksiklorokin koronavirüste etkili mi?

Son dakika haberi: ABD Başkanı 'ın çığı açıcı olarak nitelediği ve coronavirüste etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" sıtma ilacının korona virüse karşı etkisi var mı? ABD'de yapılan bilimsel çalışmalarda Trump'ın daha önce tedavisi için çığır açıcı olarak nitelediği Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılıklarına sebep olan hidroksiklorokin" ile ilgili bilimsel araştırmalar gerçeği ortaya koydu. İşte detaylar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Trump tavsiye etmişti! Hidroksiklorokin koronavirüste etkili mi?

ABD Başkanı Donald Trump' koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirmişti. Edinilen son dakika habere göre; "Hidroksiklorokin" sıtma ilacının salgına karşı etkisinin olmadığı yapılan bilimsel bir araştırmayla ortaya çıktı.

İŞTE DETAYLAR...

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "çığır açıcı" olarak nitelendirdiği ve Beyaz Saray'daki uzmanlar arasında görüş ayrılığına neden olan sıtma ilacı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de yapılan bilimsel bir çalışmada, ABD Başkanı Trump'ın daha önce iddia ettiği sıtma ilacı türü "hidroksiklorokinin" hastalıkla mücadelede yardımcı olmadığı ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: Trump tavsiye etmişti! Hidroksiklorokin koronavirüste etkili mi?
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