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Başkanı yayınladı. Trump, hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan temennisinde bulundu. Trump mesajında, "Mübarek ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 17:53 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Trump, "Hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum" dedi.

Donald Trump, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazanın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek ve iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirterek "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördüklerine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum. Mübarek ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun."

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı
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