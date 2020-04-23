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’daki huzurevleri alarm veriyor

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Avrupa’daki huzurevleri alarm veriyor
Kovid-19 salgınının başlangıcında benimsediği sürü bağışıklığı politikasından vazgeçmek zorunda kalan İngiltere'de de huzurevleri saatli bomba konumunda.
Ölenlerin sayısının 18 bini geçtiği ülkede huzurevlerinde hükümetin çizdiğinden daha vahim bir tablo söz konusu. Geçen hafta huzurevlerinde ölenlerin bin 400 kişi olduğu tahmin ediliyordu. Bu da toplam can kaybının neredeyse yarısına denk düşüyor. Ancak bu sayının 7 bin 500 civarında olabileceği de iddia ediliyor.

KRİTİK RAPOR
Avrupa'da huzurevleri alarm veren ülkelerin başında Fransa ve Belçika geliyor. Can kaybının 21 bin 340'a çıktığı Fransa'daki huzurevlerinde ölenlerin sayısı 8 bine ulaştı. Belçika'da yaşanan ölümler 6 bin 262 oldu. London School of Economics'in raporuna göre bakımevinden en çok hasta kaybı olan ülkeler sırasıyla Norveç, Kanada, İrlanda, Belçika, Fransa, Singapur ve Avustralya.
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Avrupa’daki huzurevleri alarm veriyor
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