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Demokrat vekillerden Trump'a tepkisi

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Demokrat vekiller: " tarafından yapılan hatalar, maddi desteğin kesilmesini gerektirmez ve yönetiminizin bu salgınla yüzleşmek konusundaki başarısızlığını örtbas etmez"

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.4.2020 04:07 ABONE OL
Demokrat vekillerden Trump'a DSÖ tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki Demokrat vekiller, Başkan Donald Trump'a, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan finansal desteğin kesilmemesini isteyen bir mektup gönderdi.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'in de imzasının olduğu mektupta, DSÖ'ye ayrılan fonun kesilmesi kararı kınandı.

Trump'a, söz konusu kararı yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapılan mektupta, "Bu karar, Trump yönetiminin, DSÖ'yü suçlayarak salgına karşı hazırlık yapmak konusundaki kendi başarısızlığını saklama girişimidir." ifadesine yer verildi.

Mektupta, DSÖ'nün mükemmel olmasa da salgın ile mücedele konusunda önemli bir rol oynadığı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bilgilendirmeler ve uyguladığı kurallar ile virüsün yayılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.

Mektupta şu sözlere yer verildi:

"Örgüt mükemmel değil ve bu krizi, özellikle Çin makamlarıyla olan ilişkisi ve salgının ilk aşamasındaki tutumunu incelemeliyiz ancak açık olalım: DSÖ tarafından yapılan hatalar maddi desteğin kesilmesini gerektirmez ve yönetiminizin bu salgınla yüzleşmek konusundaki başarısızlığını örtbas etmez. Yönetiminiz bu krizin henüz ilk aşamalarında Dünya Sağlık Örgütü ile daha yakın çalışsaydı, bu ülke tarihinde gördüğümüz en büyük salgının azaltılmasına yardımcı olabilirdi."

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Demokrat vekillerden Trump'a DSÖ tepkisi
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