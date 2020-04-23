DSÖ'den son dakika Türkiye açıklaması: İyimserlik içindeyiz...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde olduklarını ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında, Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

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