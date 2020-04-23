DSÖ'den Türkiye açıklaması! Vaka sayısı dengeleniyor
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), corona virüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında corona virüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.
DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de corona virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.