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'den açıklaması! Vaka sayısı dengeleniyor

(WHO), corona virüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının 'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.4.2020 20:50 ABONE OL
DSÖ'den Türkiye açıklaması! Vaka sayısı dengeleniyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında corona virüse ilişkin önemli açıklamalar geldi.

DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de corona virüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna, "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" yanıtını verdi.
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DSÖ'den Türkiye açıklaması! Vaka sayısı dengeleniyor
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