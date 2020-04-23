Financial Times yazdı! Johnson hükümetinin utanç verici duruma düşmesinin ardından Türk hükümeti devreye girdi!

Financial Times gazetesi sağlık ekipmanı sevkiyatı konusunda çaresiz kalan İngiltere'nin imdadına Türk hükümetinin yetiştiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin sağlık ekipman malzemesi almak planının kaosa dönüşmesi ülkede krize neden olmuştu. Türk Hükümetinin devreye girmesi ile koruyucu ekipmanların sevkiyatı İngiltere'ye ulaştırıldı. İngiliz Financial Times gazetesi bu gelişmeyi aktardığı haberde; "Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin yardımına Ankara koştu." ifadelerine yer verdi.

Financial Times gazetesinde yer alan haber ise şu şekilde; İngiltere'nin özel bir şirketten kişisel koruyucu malzeme satın alma planlarının kaosla sonuçlanmasının ardından Türk hükümetinin devreye girdiği sürecin sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bir uçak, koruyucu ekipman sevkıyatını İngiltere'ye ulaştırdı.

İNGİLTERE'NİN YARDIMINA ANKARA KOŞTU

İngiltere'nin, ilk olarak anlaştığı tedarikçi firmanın gerekli ihracat lisansı olmadığı anlaşıldıktan sonra gecikmeler yaşanmasının ve Boris Johnson hükümetinin utanç verici bir durum içine düşmesinin ardından İngiltere'nin yardımına Ankara koştu.

Koronavirüs hastalarına bakan sağlık çalışanları için gerekli önlüklerin ve koruyucu ekipmanın sevkiyatı, konuyla alakalı iki kaynağın aktardığına göre Türk devletine ait bir sağlık şirketi olan USHAŞ tarafırdan sağlandı.

İNGİLTERE'YE İKİNCİ KEZ YARDIM

Sağlık Bakanı Fahretin Koca çarşamba gecesi açıklama yaparak Türkiye'nin bir önceki akşam sevkıyata "izin verdiğini" ifade etti ancak daha fazla açıklama yapmadı.

Koca, "Türkiye bu anlamda İngiltere'ye ikinci kez yardım etti." diyerek bu ay başlarında İngiltere'ye gönderilen acil yardım ekipmanıyla dolu bir önceki sevkıyata atıfta bulundu.

İNGİLİZ YETKİLİLER ÇARESİZ KALDI

İngiliz yetkililer çaresiz bir şekilde, İngiltere'nin bir Türk şirketiyle yaptığı 84 tonluk anlaşmanın sonuçsuz kalmasının ardından Kraliyet uçağına yüklenecek koruyucu ekipmanın bulunması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle birlikte hareket ederken İstanbul'da resmen kaos yaşandı.

İngiliz bakanlar, ilk olarak yapılan 84 tonluk anlaşmada, sağlık çalışanlarının eksikliğini gidermek için gerekli olan 400 bin önlük de yer aldığını açıkladı.

Ancak Başbakanlık çarşamba sabahı İstanbul'dan gelen uçakta ne kadar ekipman olduğunu açıklamadı; yalnızca ekipmanın çalışanlara gönderilmeden önce kontrol edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın Sky Nevvs'e açıklama yaparak, "Anladığım kadarıyla özel tedarikçi şirketle bazı sorunlar oldu. Türkiye İngiltere'nin acil ihtiyaçlarına hızla çözüm bulmak için İngiliz yetkililerle birlikte hareket ediyor." dedi.

Yalçın, "Türkiye geçen hafta 250 bin parça kişisel koruyucu ekipman bağışlayarak İngiltere'ye yardım etmişti, şimdi de İngiliz yetkililerin bu ticari meseleyi çözmesine yardım ediyor." diye ifade etti.

Kraliyete ait dört askeri uçak, İstanbul'dan koruyucu ekipman tedarik etmeye devam etmek için Oxfordshire'daki Brize Norton'da beklemede. Öğlen saatleri için planlanan bir uçuş iptal edildi. Askeri kaynaklar, uçağın perşembe günü hareket etmesi için gerekli bazı planlar yapılmakta olduğunu aktardı.

İngiltere ile Türkiye son yıllarda zaten yakın olan diplomatik ilişkilerini daha da geliştirdi. 2016'daki darbe girişiminin ardından İngiltere Erdoğan'a desteğini dile getirmişti ve savunma, terörle mücadele ve ticaret konularında yakın ilişkiler kurmaya devam etti.

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