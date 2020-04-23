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Hemşirelerden önünde

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Hemşirelerden Beyaz Saray önünde protesto
ABD'de Kovid-19 yasaklarına karşı sokağa çıkanların sayısı her geçen gün artıyor. Haftasonunda binlerce göstericinin Arizona, Colorado, Montana ve Washington'da düzenlenen protesto gösterilerinin ardından ABD'li hemşirelerse kişisel koruyucu ekipman eksikliğini Beyaz Saray önünde protesto etti. Ulusal Hemşireler Birliği üyesi hemşireler, protesto gösterisinde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının isimlerini okudu. Hemşireler, "Ellerinizi yıkamak için kulandığınız 20 saniye, ellerinizdeki 'kahraman' kanını temizlemeyecektir" yazılı pankartlar açtı.

ABD'DE İKİNCİ DALGA PANİĞİ
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkenin gelecek kış ikinci bir Kovid-19 dalgasını daha ağır geçireceğini açıkladı. Robert Redfield, virüsün gelecek kış influenza (grip) sezonuna denk gelmesiyle ilk dalgadan çok daha ağır etki yaratacağını dile getirdi.
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Hemşirelerden Beyaz Saray önünde protesto
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