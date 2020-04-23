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’da korona paniği yaşanan yeni gemiden haber var

'da demirli olduğu sırada 34 mürettebatında korona virüsü tespit edilen yolcu gemisindeki 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanacak. Japonya'nın Nagazaki şehrinde demirli olduğu sırada 34 mürettebatında korona virüs tespit edilen tescilli adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nagazaki yerel hükümetinden yetkililer, gemide bulunan 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanmasının planlandığını açıkladı. Testlere semptom göstermeyen mürettebat üyelerinden başlanırken, geminin seyri için kritik önem taşıyan 130 çalışan da önceliğe sahip olacak

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.4.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 11:15 ABONE OL
Japonya’da korona paniği yaşanan yeni gemiden haber var

Japonya'da demirli olduğu sırada 34 mürettebatında korona virüsü tespit edilen yolcu gemisindeki 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanacak.
Japonya'nın Nagazaki şehrinde demirli olduğu sırada 34 mürettebatında korona virüs tespit edilen İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nagazaki yerel hükümetinden yetkililer, gemide bulunan 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanmasının planlandığını açıkladı. Testlere semptom göstermeyen mürettebat üyelerinden başlanırken, geminin seyri için kritik önem taşıyan 130 çalışan da önceliğe sahip olacak. İlk gruba uygulanan testlerin yarısının sonucunun bugün belli olması bekleniyor. Mürettebatın kalanı için test prosedürlerini birkaç gün içinde tamamlamayı planlayan yerel otoriteler, pozitif sonuç verenlerin gemide karantina altına alınacağını açıkladı. Durumu kötüleşen mürettebat üyelerinin ise sağlık kurumlarına sevk edileceği ifade edildi. Testlerde negatif sonuç veren gemi çalışanlarından ise, ülkelerine dönmeleri istenecek.

GEMİDE 34 VAKA

Bakım çalışmaları için Nagazaki'deki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirli bulunan İtalya tescilli Costa Atlantica gemisinde Filipinli bir çalışanının önceki gün korona virüsü taşıdığı ortaya çıkmış, bunun üzerine semptom gösteren 61 kişiye daha virüs testi uygulanmıştı. Söz konusu 61 kişiden 33'ünün pozitif sonuç vermesiyle gemideki vaka sayısı 34'e yükselmişti. 33 farklı ülkeden 623 mürettebatı bulunan geminin, 29 Ocak'ta vardığı Nagazaki'de Nisan sonuna kadar kalması bekleniyordu.

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Japonya’da korona paniği yaşanan yeni gemiden haber var
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