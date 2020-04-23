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'da flaş gelişme! Operasyon başlatıldı

'daki hükümet güçleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'in başkent Trablus'u hedef alan milislerine yönelik operasyon başlattı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.4.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 19:30 ABONE OL
Libya'da flaş gelişme! Operasyon başlatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mecai, başkentin güneydoğusundaki Hallatat Cephesi'ndeki Hafter milislerini hedef aldıklarını ve bu çatışmalarda milislere ait üç silahlı aracı etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

Sözcü, bölgede farklı tipte silahlarla yoğun çatışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu'nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil de hayatını kaybetti.

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Libya'da flaş gelişme! Operasyon başlatıldı
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