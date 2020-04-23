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Salgında son durum

Giriş Tarihi: 23.4.2020 ABONE OL
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 714 bini geçti. Vaka sayısı 2 milyon 621 bin 436, ölü sayısı ise 182 bin 989 oldu.
ABD'de toplam 837 bin 719 kişi enfekte oldu, 46 bin 771 kişi ise hayatını kaybetti.
Can kayıpları İtalya'da 25 bin 85, İspanya'da 21 bin 717, Almanya'da 5 bin 211 oldu. İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzattı.
Almanya'da salgın nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.
İngiltere'de Imperial College London ve University Hospital Southampton aşı testi için gönüllüler arıyor. Oxford Üniversitesi insanlar üzerinde ilk deneylere bugün başlıyor.
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Salgında son durum
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