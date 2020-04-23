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: ’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi

vaka sayıları dünya genelinde her dakika artarken tedavi ve aşı ile ilgili umut verici haberleri de geliyor. Bugüne kadar iki buçuk milyonun üzerinde insan corona virüsü ile enfekte olurken, on binlerce insan hayatını kaybetti. Son olarak, 'da dünyayı etkisi altın alan koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı karşı geliştirildiği belirtilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi. İşte, corona virüsü aşısı ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 23.4.2020 12:18 ABONE OL
Son dakika: Almanya’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi

'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı karşı geliştirildiği belirtilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi. Federal Aşılar ve Biyomedikal İlaçlar Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada araştırma görevinin Paul Ehrlich Enstitüsü'ne (PEI) verildiği belirtildi. Aşı Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Klinik deneylerde başarı elde edilmesi halinde aşının lisans alarak üretimine geçilebilecek.

200 SAĞLIKLI BİREYDE DENECEK

Paul Ehrlich Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ilk klinik deneyler 18 ila 55 yaşları arasında 200 gönüllü sağlıklı birey üzerinde yapılacak. İnceleme süresinin ardında da gönüllü, aynı yaş aralığındaki başka kişilerle klinik deneylerin ikinci aşamasına geçilecek.

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Son dakika: Almanya’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi
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