Son dakika: Almanya’da koronavirüs aşısının ilk klinik denemelerine onay verildi

Almanya'da yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'a karşı karşı geliştirildiği belirtilen ilk aşının klinik araştırması için onay verildi. Federal Aşılar ve Biyomedikal İlaçlar Enstitüsü tarafından bugün yapılan açıklamada araştırma görevinin Paul Ehrlich Enstitüsü'ne (PEI) verildiği belirtildi. Aşı Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech adlı şirket tarafından geliştirildi. Klinik deneylerde başarı elde edilmesi halinde aşının lisans alarak üretimine geçilebilecek.

200 SAĞLIKLI BİREYDE DENECEK

Paul Ehrlich Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ilk klinik deneyler 18 ila 55 yaşları arasında 200 gönüllü sağlıklı birey üzerinde yapılacak. İnceleme süresinin ardında da gönüllü, aynı yaş aralığındaki başka kişilerle klinik deneylerin ikinci aşamasına geçilecek.