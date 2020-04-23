Son dakika: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bine yaklaştı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 211 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 367 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 27 azalarak 993'e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 908 artarak 42 bin 797'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 6 bin 490'a yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde vefat etti.