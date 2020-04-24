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’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 575’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, 'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 575'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 153 bin 129 olarak açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:16 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 575’e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 575'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 153 bin 129 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 153 bin 129 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 575'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 260 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 481 kişide daha virüs tespit edildi.

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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 575’e yükseldi
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