Haberler Dünya Haberleri Corona virüs en çok o hücreleri hedef alıyor

Corona virüs en çok o hücreleri hedef alıyor Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının yürüttüğü araştırmada, akciğerde, geniz yolunda ve bağırsaklarda hücre alt kümelerinin, yeni tip corona virüsün insan hücrelerine girmesine yardım eden iki proteini diğer hücrelerden çok daha fazla dışa vurduğu keşfedildi. Bu bulguların, yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olması ümit ediliyor.