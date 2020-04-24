Corona virüsü SON DAKİKA haberi! Bilim insanlarından flaş açıklama! Koronavirüs işte bu hücreleri hedef alıp saldırıyor…

Tüm dünyaya tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde insan ölümlerine neden olan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ScienceDaily'de yer alan bir habere göre ABD'de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli uzmanlar yaptıkları önemli bir çalışma sonrasında flaş bir açıklamada bulunarak coronavirüsün (kovid-19) enfekte ettiği insan vücudunda ilk olarak hedef alıp saldırdığı hücreleri duyurdu. İşte son dakika haberinden tüm ayrıntılar…

SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERİ: CORONA VİRÜSÜ BU HÜCRELERİ HEDEF ALIYOR…

Amerikalı bilim insanları, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip corona virüsün (Kovid-19), belirli hücreleri hedef aldığının göründüğünü ortaya koydu...