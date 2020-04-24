Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Corona virüsü SON DAKİKA haberi! Bilim insanlarından flaş açıklama! Koronavirüs işte bu hücreleri hedef alıp saldırıyor…

virüsü SON DAKİKA haberi! Bilim insanlarından flaş açıklama! işte bu hücreleri hedef alıp saldırıyor…

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren virüsüne ilişkin yerli ve yabancı ajanslara son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Dünya genelinde 200 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan coronavirüs pandemisine ilişkin ScienceDaily’de yer alan habere göre Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli Amerikalı bilim insanları yaptıkları önemli bir araştırmaya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Buna göre korona virüsün () enfekte ettiği insanda ilk olarak hedef aldığı hücreler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 19:08 ABONE OL
Corona virüsü SON DAKİKA haberi! Bilim insanlarından flaş açıklama! Koronavirüs işte bu hücreleri hedef alıp saldırıyor…

Tüm dünyaya tıp uzmanlarını dahi şaşkına çeviren bir hızla yayılım gösteren ve enfekte ettiği ülkelerde insan ölümlerine neden olan virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ScienceDaily'de yer alan bir habere göre ABD'de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli uzmanlar yaptıkları önemli bir çalışma sonrasında flaş bir açıklamada bulunarak coronavirüsün (kovid-19) enfekte ettiği insan vücudunda ilk olarak hedef alıp saldırdığı hücreleri duyurdu. İşte son dakika haberinden tüm ayrıntılar…

SON DAKİKA CORONA VİRÜS HABERİ: CORONA VİRÜSÜ BU HÜCRELERİ HEDEF ALIYOR…

Amerikalı bilim insanları, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip corona virüsün (Kovid-19), belirli hücreleri hedef aldığının göründüğünü ortaya koydu...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü SON DAKİKA haberi! Bilim insanlarından flaş açıklama! Koronavirüs işte bu hücreleri hedef alıp saldırıyor…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA