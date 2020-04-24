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'den flaş açıklama! 'da nedeniyle ölenlerin sayısı 2 katına çıkabilir

Dünya coronavirüs salgını ile mücadele ederken 2. bir salgın ile karşı karşıya. , Coronavirüs nedeniyle tedarik zincirinde sıkıntı yaşanması nedeniyle sıtmadan ölenlerin sayısı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkabileceğini dile getirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 11:23 ABONE OL
DSÖ'den flaş açıklama! Afrika'da sıtma nedeniyle ölenlerin sayısı 2 katına çıkabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedarik ve dağıtım zincirine zarar vermesinin sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyerek ölümleri iki katına çıkarabileceğini söyledi.

Moeti, medya bilgilendirme toplantısında tüm ülkelere seslenerek sıtma önleme çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

2 KATINA ÇIKABİLİR

Yapılan son analizin, cibinlik dağıtım ağının durması ve vaka yönetiminin azalması halinde Sahra Altı Afrika'daki sıtma nedenli ölümlerin iki katına çıkacağını gösterdiğini ifade eden Moeti, bunun 2000 yılından bu yana bölgede görülen en yüksek seviye olacağını dile getirdi.

Moeti, geçen hafta da ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini açıklamıştı.

DSÖ'nün verilerine göre, 2018'de Afrika'da yaklaşık 360 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

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DSÖ'den flaş açıklama! Afrika'da sıtma nedeniyle ölenlerin sayısı 2 katına çıkabilir
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