Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’ye corona virüs övgüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü yetkilileri dün Cenevre'deki merkezden internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. DSÖ'nün Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, Türkiye hakkındaki soruyu "Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz" şekline yanıtladı. DSÖ'den daha önce de pandemi sürecinde aldığı önlemler, verdiği olumlu tepki ve küresel yardımlaşma gibi adımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edilmişti.

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Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan da ülkelere kısıtlamaları kaldırma uyarısı geldi. Genel Direktör, mücadelenin başında olduklarını belirterek, "Yanılmayın. Daha gidecek çok yolumuz var. Virüs daha uzun süre bizimle olacak" dedi Ghebreyesus ayrıca "Birçok ülke halen salgının erken safhalarında. Ve bu salgından erken etkilenenler şimdi vakaların yeniden güçlendiğini görüyor" ifadesini kullandı.



'HUZUREVLERİ TRAJEDİSİ'

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise Avrupa'daki koronavirüs ölümlerinin neredeyse yarısının, bakımevlerinde gerçekleştiğini söyledi. Kluge "Avrupa bölgesindeki tahminlere göre, Covid- 19'dan ölenlerin neredeyse yarısı, uzun süreli bakımevlerinin sakinleriydi. Bu akla hayale gelmeyecek bir insani trajedi" dedi.

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