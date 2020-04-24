Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filistin’den yardım teşekkürü

’den yardım teşekkürü

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Koronavirüs pandemi günlerinde Batılı ülkeler gibi sadece kendi çıkarlarına odaklanmayan birçok ülkeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistin'i de unutmadı. Daha önce İtalya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek, Kosova ve daha birçok ülkeye yardımlar gönderen Türkiye, Filistin'den gelen talebi de geri çevirmedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin talebinin Türk yetkililerce olumlu karşılandığı belirtildi. Test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistin’den yardım teşekkürü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA