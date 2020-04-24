Filistin’den yardım teşekkürü

Koronavirüs pandemi günlerinde Batılı ülkeler gibi sadece kendi çıkarlarına odaklanmayan birçok ülkeye yardım elini uzatan Türkiye, Filistin'i de unutmadı. Daha önce İtalya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek, Kosova ve daha birçok ülkeye yardımlar gönderen Türkiye, Filistin'den gelen talebi de geri çevirmedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yapılan mali ve tıbbi yardım talebinin kabul edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin talebinin Türk yetkililerce olumlu karşılandığı belirtildi. Test ekipmanı, maske, özel kıyafet ve diğer temel ekipmanların temini için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret edilen açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Türk hükümetine yardımlardan ötürü teşekkür edildi.