İngiltere’de ölenlerin çoğunluğu azınlıklar

Yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid-19 nedeniyle daha önce ABD'de siyahiler, Asyalılar ve diğer etnik azınlık gruplar arasında ölümlerin beyazlara göre daha yüksek olduğu belirlenmişti. Şimdi benzer bir araştırma da İngiltere'de yapıldı. Guardian gazetesindeki detaylara göre İngiltere'de etnik azınlıklar arasında koronavirüsten ölüm oranının daha yüksek oldu. Analiz kapsamında İngiltere'de 19 Nisan'a kadar hastanelerde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin verileri incelendi. Yaşamını yitiren 12 bin 593 kişinin siyah, Asya kökenli ya da diğer etnik azınlıklara mensup kişiler oldukları belirlendi. Guardian, bölge bazında ise İngiltere'de koronavirüsten ölenler arasında etnik azınlıkların oranının yüzde 27'yi bulduğunu yazdı.