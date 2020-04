Küresel salgında son durum

Dünyayı saran ve hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını devam ediyor. Ölü ve vaka sayıları artarken bazı ülkeler tedbirleri gevşetiyor, bazıları da yeni tedbirler alıyor. İşte küresel salgında son gelişmeler...Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti. Can kayıpları ise 189 bine yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 742 bini aştı.ABD'de can kaybı 50 bine yaklaşırken vaka sayısı ise 868 bini aştı.Almanya'da ölenlerin sayısı 5 bini geçti, vaka sayısı 150 bine yaklaştı. Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu.İspanya'da ölenlerin sayısı 22 bini aştı. Vaka sayısı ise 213 bin 24'e ulaştı. 14 Mart'tan beri uygulanan OHAL 9 Mayıs'a uzatıldı.İngiltere'de sosyal mesafe bütün yıl sürecek.İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 481'e yükseldi. Vaka sayısı ise 87 bin 26'ya ulaştı. Park ve bahçeler bir ay sonra yeniden açıldı.Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 aratışla vaka sayısı 62 bin 773'e yükseldi. Ölü sayısı 555'e ulaştı.Vietnam'da dün yasaklar kaldırıldı.Kanada'da can kaybı 2 bini aştı.Çin'de son 8 gündür salgından dolayı ölen yok. Son 24 saat içinde 10 yeni vaka var. Vuhan'da yeni vaka saptanmadı.Hong Kong Üniversitesi, Çin'de 20 Şubat'a kadar 55 bin olarak bildirilen vaka sayısını 222 bin olarak düzeltti.Tayland'da 1 aylık bebek virüsü yendi.İtalya'da son 24 saatte 464 kişi, Fransa'da ise 516 kişi yaşamını yitirdi.Brezilya'da ölenler toplu mezarlara gömülüyor.