Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: "Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor"

: "Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor"

Maksim Reşetnikov, ülkede bu yıl bütçe açığının 'ye oranının yüzde 5 olabileceğini belirterek, “Rus ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor.” dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:37 ABONE OL
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor

Reşetnikov, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşetnikov, "Rus ekonomisi Kovid-19 önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp." diye konuştu.

Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşetnikov, "Bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak." dedi.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: "Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA