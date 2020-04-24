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Son dakika: Coronavirüs sonrası 'da doktor ünitesini görüntüledi

'da coronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. 'da bir doktor coronavirüs hastalarının olduğu yoğun bakımı kameraya aldı. Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgının son dönemlerde ölü sayısındaki artışla gündeme gelen Rusya'da coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakıma alınan hastalar, bir doktor tarafından görüntülendi. Dr. , hasta sayısının artış gösterdiğini ve özellikle genç hastaların solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:17 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs sonrası Rusya'da doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan şehir hastanesinde koronavirüslü hastaların yoğun bakımdaki görüntüsü Dr. Valery Vechorko tarafından paylaşıldı. Sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşan Vechorko, hasta sayısının artışına vurgu yaparak, "Son zamanlarda hasta sayısı giderek artıyor. Durum korkunç değil. En can sıkıcı tarafı, hastaların solunum cihazına ihtiyaç duymaları. Bu hastaların yaşları ise genç. Şu anda sadece 40 yaşında değil, 30 yaşındaki insanların da solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu görüyoruz" dedi

Rusya'da doktor corona virüsü yoğun bakım ünitesini görüntüledi | Video

"LÜTFEN HERKES BUNU CİDDİYE ALSIN"

Dr. Vechorko şöyle devam etti: "Lütfen şehri ele geçiren bu salgını herkes ciddiye alsın. Kendinizi kontrol edin ve gerektiğinde medikal yardıma başvurun. Eğer solunum cihazına bağlanmak istemiyorsanız kendi tedavi yönteminizi bulmaya çalışmayın."

RUSYA'DAKİ VAKA SAYILARI

TOPLAM VAKA: 68,622

TOPLAM ÖLÜ: 615

TOPLAM İYİLEŞEN: 5,568

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Son dakika: Coronavirüs sonrası Rusya'da doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
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