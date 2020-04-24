Son dakika: Kritik rakamlar açıklandı! Dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 801 bin 649'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 903 bin 775 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 219 bin 764 ile İspanya, 192 bin 994 ile İtalya, 159 bin 828 ile Fransa, 154 bin 159 ile Almanya, 143 bin 464 ile İngiltere, 104 bin 912 ile Türkiye ve 88 bin 194 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Rusya (68 bin 622), Brezilya (51 bin 73), Belçika (44 bin 293), Kanada (43 bin 551), Hollanda (36 bin 535), İsviçre (28 bin 677), Hindistan (24 bin 434), Portekiz (22 bin 797), Ekvador (22 bin 719), Peru (21 bin 648), İrlanda (18 bin 184), İsveç (17 bin 567), Suudi Arabistan (15 bin 102), Avusturya (15 bin 71), İsrail (14 bin 882), Japonya (12 bin 975), Şili (12 bin 306), Singapur (12 bin 75), Meksika (11 bin 663), Pakistan (11 bin 155), Polonya (10 bin 892), Güney Kore (10 bin 708) ve Romanya (10 bin 417)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 195 bin 438 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 775 bin 988 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 830 bin 223 aktif enfekte kişi bulunuyor.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'deki can kaybı 50 bin 939'a çıkarken, virüs bulaşanların sayısı 900 bini geçti. İyileşenlerin sayısı 90 bine yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 969 oldu. Virüs bulaşanların sayısı 192 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 60 bin 498'e çıktı.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 524'e, vaka sayısı ise 219 bin 764'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 92 bin 355 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 245'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 43 bin 493 oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 187 bin 708 olarak açıklandı.

İngiltere'de can kaybı 19 bin 506'ya, Kovid-19 bulaşanların sayısı 143 bin 464'e çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 679'a, Almanya'da 5 bin 632'ye, İran'da 5 bin 574'e, Hollanda'da 4 bin 289'a, Brezilya'da 3 bin 407'ye, Kanada'da 2 bin 197'ye, İsveç'te 2 bin 152'ye, İsviçre'de 1578'e ve Meksika'da ise 1069'a çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de ise 9 gündür yeni can kaybı olmadı.

- ARJANTİN'DE MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI

Arjantin'de salgın nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

ABD donanmasına bağlı "USS Kidd" muhrip gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Gine Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınıyla mücadele biriminin başkanı Dr. Sakoba Keita'ya virüs bulaştı.

Avusturya'da 15 Mayıs'tan itibaren okullar iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açacak.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı.

AB, üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulmasını uzatma kararı aldı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güney Kore'de ev karantinası talimatlarını ihlal edenler, elektronik bilekliklerle izlenecek.

Myanmar'da uygulanan kısıtlamalar uzatıldı.

Endonezya'da kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

HOLLANDA'DA FUTBOL SEZONU İPTAL EDİLDİ

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), salgın nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini, liglerde şampiyon çıkmayacağını, küme düşme ve yükselme olmayacağını bildirdi.

FIFA, Kovid-19'la mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

Güney Kore'de salgın nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.