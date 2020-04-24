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'dan 'a büyük şok! O ifade yasaklandı

, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin 'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 20:34 ABONE OL
Ukrayna'dan Ermenistan'a büyük şok! O ifade yasaklandı
Ukrayna parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı'nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu.

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi. ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Trump'tan son dakika açıklaması: 1915 olaylarına soykırım demedi Son dakika: Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup gönderdi: Ötekileştirmeye izin vermedik, vermeyiz SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Donald Trump'ın sözlerine tepki: Geçerliliği yok

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Ukrayna'dan Ermenistan'a büyük şok! O ifade yasaklandı
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