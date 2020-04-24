Ukrayna'dan flaş sözde ermeni soykırımı talimatı! Ukrayna’da’ Ermeni Soykırımı’ ifadesi kullanılamayacak!

Ukrayna'da sözde Ermeni Soykırımı'nın kabul edilmesi için Ermeni lobisi 10 yıldır çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında son yıllarda Ukrayna Parlamentosu'na sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin tasarılar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Halkın Hizmetkârı Partisi'nden bir milletvekili Anton Polyakov 5 Kasım 2019 tarihinde sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması için harekete geçmişti. Ancak bir başarı sağlayamamıştı.

Anton Polyakov

ŞUBAT AYINDA SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İÇİN TASARI SUNULDU

En son 14 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna Parlamentosu'nun gündemine sözde Ermeni Soykırımı için bir tasarı milletvekilleri aracılığıyla gündeme getirildi. Mecliste bu tasarı kabul edilmese de meclis gündeminde konuşulmuş olmasına bile Ermeni lobisinin önem veriyor.

Vasil Bodnar

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI "ERMENİ SOYKIRIMI" İFADESİNİ KULLANMAYIN

Ermeni lobisinin iftiralarına karşı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, ülke yetkililerine bir açıklama gönderdi. Yaptığı açıklamada Ukraynalı devlet mensupları ve diplomatlarının Ermeni Soykırımı'nın tanımaması için bu ifadeyi kullanılmaması çağrısında bulundu. Gerekçe olarak ise Türkiye'nin Ukrayna'nın stratejik ortağı olduğu ve Türkiye'nin en hassas noktalarından birinin "Ermeni Soykırımı" olduğu belirtildi.

Ayrıca Ermenistan'ın 1932-1933 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'da sun'i açık (Holodomor) olaylarını da kabul etmediği vurgulandı. Bilindiği üzere, Sovyetler Birliği döneminde Stalin'in yaşattığı sun'i açlık hadiseleri esnasında Ukrayna'da milyonlarca insan hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki sun'i açık olaylarının propagandasının ise Birleşmiş Milletler kararıyla desteklenmediği ifade edildi. Tüm uluslararası platformlarda Ermenistan'ın Rusya Federasyonu'nu desteklediği, oylamalarda da Ukrayna'nın aleyhine oy kullandığı belirtildi.

Ukrayna'nın "Ermeni Soykırımı" ifadesinin devlet mensupları ve diplomalarının kullanmamasını istenmemesinin Ermenistan'ın bu tutumunun etkisi olduğu da belirtildi.

PARLAMENTODAN ÇIKARAMAYINCA YEREL İDARELERE YÖNELDİLER

Ukrayna'daki Ermeni lobisi Ukrayna Parlamentosu'nun soykırım iddialarını tanımaması üzerine yerel idarelerden ve bazı kent meclislerinden bu konuda kararlar çıkartmayı başardı. Ukrayna'nın bazı kentlerindeki anıtlarda sözde Ermeni Soykırımı anma törenleri yapılabiliyor. Kiev ve Poltava'da sergiler açılmış, Kirovagrad'a bir Ermeni Haçkâr'ı dikilmişti. Kovid-19 salgının nedeniyle bu anma törenlerinin şu an şekli değişmiş durumda.