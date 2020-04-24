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Ventilatöre bağlananların yüzde 88’i öldü

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Ventilatöre bağlananların yüzde 88’i öldü
Jama isimli tıp makalesinde yayımlanan yeni bir çalışmada, New York'ta solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 88'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Araştırmada, Northwell Health isimli New York'un en büyük sağlık grubunun hastanelerine yatırılanların yüzde 20'sinin hayatını kaybettiği, buna karşılık solunum cihazına bağlananların yüzde 88'inin hayatta kalmayı başaramadığı ortaya çıktı. Daha önce de solunum cihazına bağlananların hayatını kaybettiğine ilişkin veriler bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerde yüksek tansiyon, diyabet ve obezite rahatsızlıkları olduğu belirtildi.
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Ventilatöre bağlananların yüzde 88’i öldü
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