Almanya’da ikinci dalga endişesi

KOVID-19 salgınında 150 binden fazla vaka ve 5 bin 575 ölümün yaşandığı Almanya'da şimdi de ikinci dalga endişesi başladı. Şimdiye kadar 106 bin 800 kişinin iyileştiği Almanya, Türkiye gibi örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede salgına karşı kısıtlamalar kademeli olarak hafifletilecek. Bu nedenle yaşanabilecek ikinci dalga riski nedeniyle Berlin'deki bir müze salonu bin yataklı hastaneye dönüştürüldü. Almanya'da virüsten son 24 saatte 9 Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi. Böylece ülkede salgın nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 109 oldu.