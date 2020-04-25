Bizdeki sıkıntılar Türkiye’de yok

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid- 19 ile mücadelesine övgüler gelmeye devam ediyor. Önceki gün Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "Türkiye'de alınan çok erken önlemler sayesinde salgın kontrol altında" açıklamasının ardından bu kez de ABD basınından Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü geldi. ABD merkezli CNN International televizyon kanalında yer alan haberde Türkiye'deki sağlık sistemi anlatıldı. CNN'in internet sitesinde de video haber olarak sunulan detaylarda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi ekrana getirildi. CNN muhabiri haber kapsamında hastanede görevli doktor ve hemşirelerin de görüşlerine yer verdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kovid-19 ile mücadelede en yoğun kullanılan sağlık merkezlerinden biri olduğu hatırlatılan haberde "Buna rağmen hastanede herkes soğukkanlı.Doktorlar ve hemşireler ne yaptığını çok iyi biliyor, kendilerine güveniyorlar. Burada ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde olduğu gibi koruyucu ekipman ve yatak sıkıntısı yok" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca yoğun bakım ünitelerinde çok sayıda yatağın boş olduğu görüntülere de yer verildi. CNN International'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir diğer haberinde de Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak kendi geliştirdiği mücadele modelini uyguladığını ve bunda şimdiye kadar başarılı olduğu vurgulanmıştı.