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virüsü aşısı ile ilgili haberler: İlk kez insanlar üzerinde deneniyor! bulundu mu?

Yeni tip virüsü aşı ve tedavi çalışmalarında haberler yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD 19 aşısı için tüm ülkeler seferber oluyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs vakaları salgının hızla dünya geneline yayılması sebebiyle 2.7 milyon barajını aşmış durumda. En son gelen bilgiye göre ise, İngiltere'de , potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. İki bilim adamı geliştirilen aşının klinik deneyleri için gönüllü oldu. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. Tüm yaşanan bu gelişmelerin ardından bulundu mu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte ilk kez insanlar üzerinde denenen ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 07:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 07:32 ABONE OL
Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberler: İlk kez insanlar üzerinde deneniyor! Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Dünyaya hızla yayılan virüsü haberleri peş peşe gelirken aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış durumda. Dünyada yaklaşık 2.7 milyon vaka sayısına ulaşan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü aşısı için tüm ülkeler seferber oluyor. Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, corona virüse karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor. En son edinilen bilgiye göre ise, İngiltere'de , potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren bulundu mu? İşte son dakika haberleri…

CORONA VİRÜS AŞISI İLK KEZ İNSANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste umutlandıran bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır aşı denemeleri süren İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını ilk olarak iki gönüllü insan üzerinde denemeye başladı. Bunlardan birine potansiyel corona virüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair detaylar…

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Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberler: İlk kez insanlar üzerinde deneniyor! Corona virüsü aşısı bulundu mu?
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