Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberler: İlk kez insanlar üzerinde deneniyor! Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Dünyaya hızla yayılan corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış durumda. Dünyada yaklaşık 2.7 milyon vaka sayısına ulaşan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü aşısı için tüm ülkeler seferber oluyor. Dünyada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, corona virüse karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor. En son edinilen bilgiye göre ise, İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı. Potansiyel aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor. Tüm dünyayı yakından ilgilendiren corona virüsü aşısı bulundu mu? İşte corona virüsü aşısı ve tedavisi son dakika haberleri…

CORONA VİRÜS AŞISI İLK KEZ İNSANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste umutlandıran bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır aşı denemeleri süren İngiltere'de Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını ilk olarak iki gönüllü insan üzerinde denemeye başladı. Bunlardan birine potansiyel corona virüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair detaylar…