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virüsü haberleri: O ülkede bir ilk yaşandı! 33 gün sonra en düşük ölüm yaşandı

Dünyayı kasıp kavuran virüsü haberleri ajanslar tarafından duyuruluyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan COVİD 19 en çok Avrupa ülkelerini etkilemiş durumda. Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 800 bini aşarken ’da uzun süredir görülmeyen en düşük ölüm sayısına ulaşıldı. İspanya'da 33 gün sonra en düşük ölüm yaşandı. Ülkede, 367 can kaybı 22 Mart tarihinden bu yana gerçekleşen en düşük ölüm olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika haberlerinin detayları…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 08:25 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: O ülkede bir ilk yaşandı! 33 gün sonra en düşük ölüm yaşandı

Yeni tip virüsü haberleri yakından takip ediliyor. İlk çıktığı günden bu yana en çok Avrupa ülkelerini etkileyen corona virüsü ölü ve vaka sayıları güncel olarak açıklanıyor. Son olarak açıklanan verilere göre 'da 33 günün ardından ilk defa en düşük ölüm yaşandı. Öte yandan, 24 saat içerisinde hastalığı yenenlerin sayısı son 24 saatte hasta olanların sayısını geçti. İşte corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri…

İSPANYA'DAN İYİ HABER! GÜNLER SONRA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Corona virüsün sardığı İspanya'da günler sonra ölü sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Ülkede 22 Mart tarihinden bu yana 367 can kaybı ile en düşük ölüm sayısına gelindi.

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Corona virüsü son dakika haberleri: O ülkede bir ilk yaşandı! 33 gün sonra en düşük ölüm yaşandı
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