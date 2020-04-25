Corona virüsü son dakika haberleri: O ülkede bir ilk yaşandı! 33 gün sonra en düşük ölüm yaşandı

Yeni tip corona virüsü son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İlk çıktığı günden bu yana en çok Avrupa ülkelerini etkileyen corona virüsü ölü ve vaka sayıları güncel olarak açıklanıyor. Son olarak açıklanan verilere göre İspanya'da 33 günün ardından ilk defa en düşük ölüm yaşandı. Öte yandan, 24 saat içerisinde hastalığı yenenlerin sayısı son 24 saatte hasta olanların sayısını geçti. İşte corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri…

İSPANYA'DAN İYİ HABER! GÜNLER SONRA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Corona virüsün sardığı İspanya'da günler sonra ölü sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Ülkede 22 Mart tarihinden bu yana 367 can kaybı ile en düşük ölüm sayısına gelindi.