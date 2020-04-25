Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 32 bin 763 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan ve koronavirüs nedeniyle yurda dönemeyen vatandaşların ülkeye getirilmesi için dev bir tahliye operasyonu başlattı. Türk Hava Yolları'nın özel seferleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 günde 5 bin 38 Türk vatandaşı ülkeye getirildi. Tahliye operasyonu ile ilgili son durumu Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise sözkonusu yurtlardan tahliye edilmiştir." denildi.

10 TÜRK VATANDAŞI YURT DIŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığı 2 günde 5 bin 38 vatandaşın Türkiye'ye başarı ile getirilerek yurtlarda karantina altına alındığını bildirirken, üzücü bir haberi de paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında 23-24 Nisan tarihlerinde 10 Türk vatandaşı daha hayata veda etti.

Türk Hava Yolları’ndan 23 Nisan paylaşımı

THY'den 3 günde 42 özel sefer! 9 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi...

THY'den özel uçuş! 23 Nisan'da gökyüzüne Türk damgası...

Almanya'daki 196 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi