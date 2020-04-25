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'ndan açıklaması: 32 bin 763 kişi tahliye edildi

'ndan yurt dışından tahliye edilen Türk vatandaşları ile ilgili açıklaması geldi. Açıklamada, " Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız sözkonusu yurtlardan tahliye edilmiştir." denildi. Ayrıca iki günde 5 bin 38 vatandaşın da ülkeye getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, 23-24 Nisan tarihlerinde 10 Türk vatandaşının ülke sınırları dışında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:28 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 32 bin 763 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan ve koronavirüs nedeniyle yurda dönemeyen vatandaşların ülkeye getirilmesi için dev bir tahliye operasyonu başlattı. Türk Hava Yolları'nın özel seferleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 günde 5 bin 38 Türk vatandaşı ülkeye getirildi. Tahliye operasyonu ile ilgili son durumu Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise sözkonusu yurtlardan tahliye edilmiştir." denildi.

10 TÜRK VATANDAŞI YURT DIŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığı 2 günde 5 bin 38 vatandaşın Türkiye'ye başarı ile getirilerek yurtlarda karantina altına alındığını bildirirken, üzücü bir haberi de paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışında 23-24 Nisan tarihlerinde 10 Türk vatandaşı daha hayata veda etti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 32 bin 763 kişi tahliye edildi
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