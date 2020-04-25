Japonya’da sağlık sistemi çökebilir

ÇİN'de salgının ocak ayında başlamasından kısa bir süre sonra vakaların görülmeye başlandığı Japonya, şubat ayında Kovid-19 ile mücadelesinde örnek gösteriliyordu. Türkiye'de de muhalif kesim Japonya'yı övüyordu. Ancak Japonya'da sağlık sisteminin çökme riski ile karşı karşıya bulunduğuu ilei sürülüyor. Ülkede 12 binden fazla vaka ve 328 ölüm var. Bu sayının artmasından korkan doktorlar, ülkede iki hafta önce ilan edilen OHAL'in vaka artışını durduramadığını ve hastanelerdeki sistemin kalabalık nedeniyle çökmek üzere olduğunu aktardı.