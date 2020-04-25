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’daki gemide 60 kişide daha korona virüse rastlandı

’da demirli bulunan yolcu gemisinde 60 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 13 bin 580'e çıkarken, ölü sayısı da 358'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:16 ABONE OL
Japonya’daki gemide 60 kişide daha korona virüse rastlandı

Japonya'da demirli bulunan yolcu gemisinde 60 yeni korona virüs vakası daha tespit edildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 13 bin 580'e çıkarken, ölü sayısı da 358'e yükseldi.

Japonya'nın Nagazaki şehrindeki "Mitsubishi Heavy Industries" tersanesinde demirliyken 34 mürettebatında korona virüse rastlanan İtalya tescilli Costa Atlantica adlı gemiden bugün de kötü haber geldi. Gemideki 60 mürettebatta daha korona virüsüne rastlanmasıyla, toplam vaka sayısı 150'ye ulaştı. Gemideki 623 mürettebatın tamamının test edildiği belirtilirken, gemide virüse ilk yakalanan gruptan bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 358'E YÜKSELDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkedeki toplam vaka sayısını 13 bin 580'e taşıdı. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 12 bin 868 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı. Ayrıca dünden bu yana 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle Japonya'da korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 358'e yükseldi.

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Japonya’daki gemide 60 kişide daha korona virüse rastlandı
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