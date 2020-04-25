Koronavirüste son durum

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını hayatın her alanını etkisi altına almayı sürdürüyor. İşte son gelişmeler;
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 807 bin 490'a yükseldi. 195 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 778 bini aştı.
Çin'de 9 gündür ölen yok, 6 vaka var.
Güney Kore'de son bir günde ölen yok.
ABD'de vakalar 1 milyona yaklaştı. Can kaybı ise 51 bini geçti.
İtalya'da ölü sayısı ise 26 bine yaklaştı.
İspanya'da can kaybı 22 bin 524.
Almanya'da can kaybı 5 bin 653.
Belçika'da can kaybı 6 bin 679.
Fransa'da can kaybı 22 bin 245.
İngiltere'de can kaybı 19 bin 506..
İran'da 3 bin 121 kişinin durumu kritik.
Rusya'da vaka sayısı 70 bine yaklaştı.
Endonezya'da seyahat yasaklandı.
Filipinler sıkı yönetim ilan edebilir.
İnsanlar üzerinde aşı testleri başladı.
BM, İsrail'den korona nedeniyle Filistinli mahkumları bırakmasını istedi.