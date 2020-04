Koronavirüste son durum

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını hayatın her alanını etkisi altına almayı sürdürüyor. İşte son gelişmeler;Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 807 bin 490'a yükseldi. 195 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 778 bini aştı.Çin'de 9 gündür ölen yok, 6 vaka var.Güney Kore'de son bir günde ölen yok.ABD'de vakalar 1 milyona yaklaştı. Can kaybı ise 51 bini geçti.İtalya'da ölü sayısı ise 26 bine yaklaştı.İspanya'da can kaybı 22 bin 524.Almanya'da can kaybı 5 bin 653.Belçika'da can kaybı 6 bin 679.Fransa'da can kaybı 22 bin 245.İngiltere'de can kaybı 19 bin 506..İran'da 3 bin 121 kişinin durumu kritik.Rusya'da vaka sayısı 70 bine yaklaştı.Endonezya'da seyahat yasaklandı.Filipinler sıkı yönetim ilan edebilir.İnsanlar üzerinde aşı testleri başladı.BM, İsrail'den korona nedeniyle Filistinli mahkumları bırakmasını istedi.