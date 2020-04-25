Müslüman dünyası önlemler altında Ramazan’a girdi

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar pandemi nedeniyle bu Ramazan'ı evlerinde geçirecek. Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da da sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk teravih namazı kılındı.Bazı ülkelerde ise kısıtlamalar gevşetiliyor. Endonezya'da örneğin aile ziyaretleri yasaklandı. Pakistan'da bazı yasaklar esnetilecek. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Ramazan sebebiyle mesaj yayımladı. "Esselamü Aleyküm" ile başlayan mesaj "Ramazan Mübarek" ifadesiyle tamamlandı.