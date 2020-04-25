SON DAKİKA: DSÖ'den çok kritik uyarı: Henüz bir kanıt yok...

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklama ile tüm dünyayı uyardı. Dünyada yavaş yavaş normalleşme başlarken, ülkelerin hızlı refleks göstermesi ve bir an önce hayata dönme arzusunu tehlikeli bulan DSÖ, iyileşenlein bir daha coronavirüse yakalanmayacağına dair bir bulgu olmadığını söyledi.

Birçok ülkenin ısrarla üzerinde çalıştığı 'iyileşenlere bağışıklık pasaportu verilsin' uygulamasına da şiddetle tepki gösteren DSÖ, "İyileşenlerin yeniden hastalık geçirmeyeceğine henüz bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.

ŞİLİ'DEKİ UYGULAMA ALARMA GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Şili, bağışıklık pasaportu uygulamasını hayata geçirdi. Ülkede iyileşenlerin antikorlar ile bağışıklık kazandığı ve bir daha risk teşkil etmediği yönündeki düşünce DSÖ'yü korkuttu. Şili'nin uygulaması birçok ülke tarafından değerlendiriliyor. DSÖ, durumun içinden çıkılmaz bir hal almasından endişeli.

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