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Son dakika haberi: 'tan kritik raporu!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel tehdit haline gelen salgını ile 'tan kritik bir rapor geldi. Edinilen son dakika haberine göre; Çin'de coronavirüsten enfekte olan kişilerin sayısı söylenenin 4 katı olabileceği belirtildi. Öte yandan Hong Kong yönetimi coronavirüs salgını ile ilgili uyarıda bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Hong Kong'tan kritik koronavirüs raporu!

Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından coronavirüs slgını ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çin'de enfekte olan kişi sayısı resmi rakamların 4 katı olabilir.

4 KATI OLABİLİR

Hong Kong araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmaya göre Çin'de koronavirüsten (Covid-19) enfekte olan kişilerin sayısı açıklanandan 4 kat daha fazla olabilir.

Hong Kong'tan koronavirüs salgınına ilişkin bir açıklamada geldi. Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmada Çin'de ilk koronavirüs dalgasında virüsün 232 binden fazla insana bulaşmış olabileceği belirtildi. Resmi olarak açıklanan verilere göre virüsün ilk başladığı günden bugüne Çin'de 82 bin 816 kişi enfekte olurken 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, salgın tedbirlerini gevşetmeyen Hong Kong yönetimi; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.

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Son dakika haberi: Hong Kong'tan kritik koronavirüs raporu!
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