Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi |Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! Avrupa’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Son Dakika Haberi |Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! Avrupa’daki diğerlerinden farklı mı?

Son Dakika Haberleri... ’in Vuhan kentinden Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere dünyaya yayılan corona virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı ile ilgili yeni araştırmalar yapılıyor. Cambridge Üniversitesi, ve 'dan araştırmacılar, corona virüsün nasıl evrim geçirdiğini/geçirebileceğini incelemek için filogenetik ağ analizi olarak bilinen genetik bir ağ tekniği kullandılar. Yapılan araştırma sonucunda, ve diğer bölgelerdeki corona virüsünün farklı olabileceği ortaya çıktı! Peki, mutasyon ve soyağacı incelemesi sonucu, salgının gidişatını değiştirebilir mi? İşte, İngiltere’de yapılan çalışmaya ilişkin dikkat çekici detaylar…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 10:11 ABONE OL
Son Dakika Haberi |Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! Avrupa’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Forster, Ulusal Bilim Akademisi Bildiriler Kitabı'nda (PNAS) yayınlanan ve "SARS-Cov-2 genomlarının filogenetik ağ analizi" başlıklı makalenin baş yazarı olarak kısa sürede dünya genelinde bir 'ün' sahibi oldu. Foster'ın liderlik ettiği bilim adamları, insan hastalardan alınan ilk 160 tam viral genomu analiz ederek, mutasyon yoluyla yeni corona virüsün farklı türlerinin ortaya çıktığını tespit etti. Konu üzerinde çalışan ekip, ortaya çıkan sonuçları A, B ve C olmak üzere üç gruba ayırdı.

İLK İNSANA BULAŞAN: A TİPİ CORONA VİRÜSÜ

Forster ve arkadaşları, ilk kez Wuhan'da insana bulaşan yeni tip corona virüsünü incelediler.

Vuhan'daki ilk salgına neden olan virüsün 'A tip' corona virüsü olduğunu keşfettiler.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde şehrin baskın virüs tipi bu değildi. Yani, Vuhan'da iki tip corona virüsü bulunuyordu ve ilk ortaya çıkan türdeki virüs çok az sayıda kişiye bulaştı. Asıl salgına neden olan ikinci tür (B Tipi) corona virüsü oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi |Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! Avrupa’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA