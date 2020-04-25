Son Dakika Haberi |Mutasyon incelemesinde korkutan sonuç! Avrupa’daki corona virüsü diğerlerinden farklı mı?

Forster, Ulusal Bilim Akademisi Bildiriler Kitabı'nda (PNAS) yayınlanan ve "SARS-Cov-2 genomlarının filogenetik ağ analizi" başlıklı makalenin baş yazarı olarak kısa sürede dünya genelinde bir 'ün' sahibi oldu. Foster'ın liderlik ettiği bilim adamları, insan hastalardan alınan ilk 160 tam viral genomu analiz ederek, mutasyon yoluyla yeni corona virüsün farklı türlerinin ortaya çıktığını tespit etti. Konu üzerinde çalışan ekip, ortaya çıkan sonuçları A, B ve C olmak üzere üç gruba ayırdı.

İLK İNSANA BULAŞAN: A TİPİ CORONA VİRÜSÜ

Forster ve arkadaşları, ilk kez Wuhan'da insana bulaşan yeni tip corona virüsünü incelediler.

Vuhan'daki ilk salgına neden olan virüsün 'A tip' corona virüsü olduğunu keşfettiler.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde şehrin baskın virüs tipi bu değildi. Yani, Vuhan'da iki tip corona virüsü bulunuyordu ve ilk ortaya çıkan türdeki virüs çok az sayıda kişiye bulaştı. Asıl salgına neden olan ikinci tür (B Tipi) corona virüsü oldu.