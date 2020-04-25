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'dan getirilen 80 vatandaş Burdur'da yurtlara yerleştirildi

'dan, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait özel izinli uçakla 'ya getirilen 349 Türk vatandaşının 80'i, Burdur'daki yurtlara yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 09:39 ABONE OL
Suudi Arabistan'dan getirilen 80 vatandaş Burdur'da yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'da bulunan Türk vatandaşlarının talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Suudi Arabistan'a gitti. Buradan 349 Türk vatandaşını alan uçak, dün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi. Burada hazır bekleyen otobüslere alınan 349 kişiden 80'i, karayoluyla Burdur'a getirildi.

Vatandaşlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen 80 kişi, 14 gün karantina sonunda tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek.

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Suudi Arabistan'dan getirilen 80 vatandaş Burdur'da yurtlara yerleştirildi
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