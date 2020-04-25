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'de Netanyahu karşıtı gösteri

'in başkenti 'in Rabin Meydanı'nda toplanan bin kadar gösterici, kriziyle mücadelede tüm yönetimin Başbakan 'nun elinde toplanmasına tepki için toplandı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.4.2020 03:14 ABONE OL
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinden verilen habere göre, yeni tip corona virüse (Kovid-19) rağmen Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu aleyhinde gösteri düzenledi.

Protestoya ilişkin verilen bilgide, göstericilerin, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı oldukları kaydedildi.

Geçen ay kurulduğu belirtilen Kara Bayraklar adlı protestocu halk hareketinin de gösterilere katıldığı belirtildi.

Göstericiler, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 2 metre aralıklarla meydanı doldurdu.

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Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
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