Trump’tan ‘Büyük Felaket’ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandığı açıklamasında 1915 yılından itibaren 1.5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiğini söyledi. Trump, göreve geldikten sonraki üç açıklamasında da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiştiABD başkanları, 1993'te Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları için "büyük felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadeleri kullanılıyor.