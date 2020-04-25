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- yeni deniz ticaret yolunda ilk yola çıktı

'un güneyindeki Sfaks kenti liman müdürü Enis Kemmun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 140 konteyner yüklü ticaret gemisinin Sfaks limanından 'nın başkenti Trablus'a doğru yola çıktığını belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 25.4.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 19:12 ABONE OL
Tunus-Libya yeni deniz ticaret yolunda ilk gemi yola çıktı

Geminin yolculuğunun 48 saat süreceğini aktaran Kemmun, bu ticari seferlerin her 10 günde bir yapılacağını ve başlangıç olarak ihracatla sınırlı olacağını kaydetti.

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Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini daha önce yaptığı açıklamada, ihraç mallarının daha önce kara yolu üzerinden Libya'ya gönderildiğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı önlemler sebebiyle sıkıntılar yaşanmasından dolayı deniz yolunu açmak durumunda kaldıklarını söylemişti.

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Tunus ile Libya arasında 2013 yılında da bir deniz ticaret yolu açılmış ancak güvenlik nedenleri yüzünden proje başarılı olamamıştı.

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Tunus-Libya yeni deniz ticaret yolunda ilk gemi yola çıktı
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