ABD’den küresel aşı çalışmasına veto

Kovid-19ile ABD ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasındaki gerilim küresel aşı çalışmasına da yansıdı. Virüse karşı dünya genelinde 90'a yakın farklı aşı çalışması sürüyor. Bunlara ek olarak DSÖ çatısı altında küresel bir aşı geliştirme programı başlatıldı. Avrupa'nın da başını çektiği küresel aşı geliştirme girişiminde ABD'nin ise yer almadığı açıklandı. DSÖ'nün girişimi, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphos gibi dünya liderleri ve Gates Vakfı gibi aktörlerin katıldığı video konferansla başladı.Öte yandan DSÖ, Kovid-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Kovid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi.