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ABD'li senatörden 'e zehir zemberek sözler! Bedel ödeyecekler...

Koronavirüs, 'de etkisini azaltmayı sürdürürken, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri salgından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması ve Çin'den bu konuda iş birliğine gitmesi talebinde bulundu. Çin'in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, Çin'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:24 ABONE OL
ABD'li senatörden Çin'e zehir zemberek sözler! Bedel ödeyecekler...

Son dakika haberi... Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirterek, Çin eğer şimdiki tutumunu sergilemeye devam ederse, bu ülkeye yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

"TARİHTE DÜNYAYI BU KADAR ÇOK ZARARA UĞRATAN BAŞKA BİR ÜLKE YOK"

Graham, Çin'de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savundu. Vuhan'daki laboratuvarların incelenmesi için Çin'in müfettişlerle iş birliğine gitmesi gerektiğini ifade eden Graham, Vuhan'daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret etti.

Graham, Avrupa Birliği'nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle iş birliği yapana kadar Çin'den seyahatlerin durdurulması, Çin'den ABD'deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Çin'in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, Çin'in bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

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ABD'li senatörden Çin'e zehir zemberek sözler! Bedel ödeyecekler...
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