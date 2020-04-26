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Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı: Sezgin Tanrıkulu disipline sevk edilmeli

22. ve 23. Dönem Milletvekili Dr. Canan Arıtman, Sezgin Tanrıkulu'nun sözde Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili skandal açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Arıtman, Tanrıkulu'nun CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, ' CHP bu vatan ve millet hainin ihraç etmezse bu suça ortaktır.' dedi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 01:04 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 01:12 ABONE OL
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı: Sezgin Tanrıkulu disipline sevk edilmeli

Eski Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı ve 22 - 23. Dönem CHP milletvekili Dr. Canan Arıtman sosyal medya hesabından Sezgin Tanrıkulu'nun CHP'den ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Canan Arıtman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tanrıkulu'nun derhal kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sev edilerek ihraç edilmesi gerektiğini ifade ederek "İşlemedigimiz bir suçun yüzleşmeside ne oluyor?..Tanrıkulu un yeri PKK nın partisi HDP dir. Yallah yerine.. CHP bu vatan ve millet hainin ihraç etmezse bu suça ortaktır" dedi.

TANRIKULU SÖZDE SOYKIRIM İDDİALARINI BÖYLE SAVUNMUŞTU!

Sezgin Tanrıkulu, 24 Nisan tarihinde sosyal medya hesabında Ermenice ve İngilizce "Asla Unutma" etiketlerini de kullanarak yaptığı paylaşımda Türkiye karşıtı lobilerin söylemlerini kullanarak, sözde soykırım iddialarını savunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı ve Ankara'ya sürüldü; zorla kaybedildi. Geçmişle yüzleşmediğimiz sürece yaralarını asla saramayız."

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Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı: Sezgin Tanrıkulu disipline sevk edilmeli
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